Bergrettung

vor 53 Min.

Allgäuer entwickelt neues Rettungssystem für Vermisste und Verschüttete

Das neue Suchgerät erleichtert die Bergung von Vermissten. Es wird in Form einer rund 70 kg schweren Boje an einem etwa zehn Meter langen Seil unter dem Hubschrauber zentral eingehängt.

Plus Ein neues Rettungssystem steht Polizei und Bergwacht in Bad Reichenhall und Sonthofen ab sofort zur Verfügung. Wie das Suchgerät funktioniert.

Von Michael Munkler

Ein Schneebrett ist abgegangen, ein Tourengeher wird vermisst: Jetzt zählt jede Sekunde, um den Verschütteten unter den Schneemassen eines weitläufigen Lawinenkegels zu orten. Ein anderes Szenario: Irgendwo in einem großen, teils unzugänglichen und bewaldeten Tal wird ein Wanderer vermisst. In beiden Fällen kann jetzt ein neues Rettungsgerät eingesetzt werden, das Bergwacht und Polizei seit wenigen Wochen in Bayern zur Verfügung steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .