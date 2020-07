vor 2 Min.

Bergsteiger (46) aus Donau-Ries stirbt bei Felsturz in Tirol

Bei einem Bergunfall in Tirol ist ein Mann aus dem Landkreis Donau-Ries gestorben.

Tragischer Unfall in Tirol. Vier deutsche Bergsteiger werden von einer Felslawine überrascht. Ein Mann aus dem Landkreis Donau-Ries stirbt.

Vier deutsche Alpinisten sind in den Tiroler Alpen von einer Felslawine überrascht worden. Dabei kam am Samstag ein 46-jähriger Bayer aus dem Landkreis Donau-Ries ums Leben, wie die Polizei in Innsbruck berichtete. Die Männer seien vom Schrankogel im Ötztal im hochalpinen Gelände abgestiegen, als das Unglück auf rund 3000 Metern Höhe passierte, sagte ein Polizeisprecher der dpa.

Ein Mann aus der Gruppe wurde mit einer schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Rippenverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen kamen mit leichten Verletzungen davon. (dpa)

