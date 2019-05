00:32 Uhr

Bergwacht seilt Hund ab

Tier konnte sich aus Steilhang nicht befreien

Einen Hund hat die Bergwacht Füssen aus einer misslichen Situation befreit. Das Tier war nach Angaben der Bergretter mit seinen Besitzern auf einem Wanderweg zum Alatsee unterwegs. Plötzlich rannte der Hund einen Hang hoch und blieb in einer rutschigen Rinne auf einem Felsabsatz stehen. Um sich auf dem rutschigen und steilen Untergrund nicht selbst in Gefahr zu bringen, holten die Besitzer Hilfe. Ein zweiköpfiges Bergrettungsteam rückte aus. Einer der Männer wurde von oben mit einem Seil zu dem Hund hinabgelassen und seilte sich und das Tier dann etwa 40 Meter in das darunterliegende begehbare Gelände ab. (AZ)

