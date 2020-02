vor 12 Min.

Besserer Schutz in U-Bahn: So sollen die Bahnsteigtüren funktionieren

Diese Visualisierung zeigt, wie die Bahnsteigtüren in der Münchener U-Bahn aussehen sollen. Ab 2023 werden sie an der Station Olympiazentrum getestet.

Immer wieder passieren an Bahnsteigen schwere Unfälle. In München will die MVG deshalb Bahnsteigtüren testen. Der Betriebsleiter erklärt, wie sie funktionieren.

Von Felix Futschik

Die MVG testet ab 2023 an der U-Bahnstation „Olympiazentrum“ Bahnsteigtüren. Was steckt hinter dem Projekt?

Michael Frieß: Wir wollen damit die Betriebsstabilität und die Sicherheit im Vergleich zum heutigen Betrieb weiter verbessern. Durch die Bahnsteigtüren wird der Haltestellenbereich vom Gleis getrennt. Wir können damit verhindern, dass Personen oder Gegenstände, wie beispielsweise ein Handy, auf das Gleis fallen. Die Umrüstung hat aber noch weitere Effekte.

Welche?

Frieß: Wir versprechen uns durch die Bahnsteigtüren auch eine geringere Verschmutzung der Tunnel - beispielsweise durch Zeitungen. Heute müssen wir diese Verschmutzung aus Brandschutzgründen mühsam per Hand beseitigen. Außerdem wollen wir zukünftig mit weiteren technischen Komponenten den automatisierten U-Bahn-Betrieb vorantreiben. So steigern wir auch die Leistungsfähigkeit der U-Bahn.

Wie oft kommt es vor, dass Gegenstände auf die Gleise fallen?

Frieß: Wir hatten vor drei Jahren einen Test und installierten an zwei Stationen Kameras, ein Laser- sowie ein Radarsystem. Aufgrund der Ergebnisse gehen wir davon aus, dass im U-Bahnnetz etwa ein- bis zweimal am Tag ein Gegenstand auf das Gleis fällt. Den schlimmeren Fall, dass eine Person auf die Strecke fällt, oder einen Suizidvorfall, haben wir deutlich seltener – zwischen 15 und 20 Fälle pro Jahr.

Stören Gegenstände im Gleisbett den Betriebsablauf?

Frieß: Das kommt darauf an, wie sich der Fahrgast verhält. Im schlimmsten Fall springt er selber auf das Gleis und versucht, den Gegenstand zu holen. Davor warnen wir ausdrücklich. Der Fahrgast kann nicht wissen, ob ein Zug kommt und außerdem besteht eine Verletzungsgefahr, auch durch die Stromschienen. Fahrgäste, die etwas verloren haben, sollen sich bei uns melden. Deshalb stehen überall Notfallsäulen.

MVG-Betriebsleiter Michael Frieß Bild: SWM, MVG

Wie genau funktionieren die Bahnsteigtüren?

Frieß: Das ist wie bei einem Aufzug. Der hat ja auch zwei Türen: einmal in der Kabine und einmal im öffentlichen Bereich. Bei der U-Bahn gibt es die Türen am Bahnsteig und die am Fahrzeug. Diese müssen sich im gleichen Moment öffnen und schließen. Das läuft über das zukünftige Zugsicherungssystem CBTC, das zwischen Bahnsteigtüren und Zug kommuniziert. Unser bisheriges System ist in die Jahre gekommen und muss technisch abgelöst werden.

Hat das System noch weitere Vorteile?

Frieß: Wir bekommen einen noch exakteren Halt der Züge hin. Außerdem planen wir in München den 120-Sekunden-Takt. Alle zwei Minuten sollen auf den Stammstrecken in der Stadtmitte Bahnen fahren. Darüber hinaus bietet das CBTC die technischen Voraussetzungen, um später automatisiert zu fahren.

Was kostet das Projekt?

Frieß: Wir gehen bei einem Vollausbau aller 100 U-Bahn-Stationen von einem dreistelligen Millionenbetrag nur für die Bahnsteigtüren aus. Dazu kommen die Kosten für technische Anpassungen an den Haltestellen und für das Zugsicherungssystem. Dafür bereiten wir zurzeit die Ausschreibungen vor.

Wenn das System erfolgreich ist – ab wann könnte es in den Münchner U-Bahn-Stationen Bahnsteigtüren geben?

Frieß: Der Test entscheidet über einen Vollausbau, also darüber, ob der tatsächlich kommt und in welcher Geschwindigkeit das passiert. Man darf sich keinen Illusionen hingeben. Bis alle U-Bahn-Stationen damit ausgestattet sind, werden viele Jahre vergehen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen