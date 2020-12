vor 1 Min.

Beten im Stream: So sehen Sie die Christmette aus dem Augsburger Dom

Der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier lädt an Weihnachten zum Gottesdienst via Stream ein. Hier können Sie die Messen sehen.

Von Sandra Liermann

Kurz, bevor sich dieses denkwürdige Jahr dem Ende zuneigt, wirbelt die Corona-Pandemie auch unsere Weihnachtstraditionen noch einmal gehörig durcheinander. Viele Familien haben entschieden, in diesem Jahr nur im kleinsten Kreise zu feiern, den Besuch von Oma und Opa allerhöchstens nach draußen zu verlegen. Zu groß ist die Sorge, sich selbst oder andere mit dem Coronavirus zu infizieren. Und auch der Besuch des Weihnachtsgottesdienstes fällt für viele in diesem Jahr flach - zumindest in Präsenzform.

Für diejenigen, die trotz Corona nicht auf den weihnachtlichen Gottesdienstbesuch verzichten wollen, gelten strenge Regeln: Neben durchgehender Maskenpflicht - auch am Platz -, Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern und Gesangsverbot ist in vielen Kirchengemeinden zudem vorab eine Anmeldung nötig.

Weihnachtsgottesdienst aus dem Augsburger Dom: Wir übertragen live im Stream

Damit Sie nicht ganz auf die weihnachtliche Stimmung in der Kirche verzichten müssen, übertragen wir die Weihnachtsgottesdienste mit Bischof Bertram Meier aus dem Augsburger Dom live im Stream. Auch im Anschluss können Sie sich die Messen daheim ansehen.

Die Messen finden Sie an Heiligabend, am ersten Feiertag sowie an Silvester an dieser Stelle. Der Livestream startet jeweils wenige Minuten vor Beginn des Gottesdiensts.

Weihnachten und Silvester: Wir übertragen live die Messen aus dem Augsburger Dom

Alle Liveübertragungen finden Sie an an folgenden Terminen unter augsburger-allgemeine.de/weihnachtsgottesdienst

Heiligabend , 24.12.20, 19-20.30 Uhr

, 24.12.20, 19-20.30 Uhr erster Weihnachtsfeiertag, 25.12.20, 10.30-11.45 Uhr

Silvester , 31.12.20, 17-18 Uhr

Lesen Sie auch:

Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen