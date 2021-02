16:40 Uhr

Betrüger senden massenhaft gefälschte SMS mit Schadsoftware

"Ihr Paket wurde verschickt": Auf den ersten Blick eine unbedenkliche SMS. Betrüger haben es damit jedoch auf die Daten der Menschen in Bayern abgesehen.

In Bayern verbreitet sich eine neue Betrugsmasche mit gefälschten SMS über Paketbenachrichtigungen. Diese enthalten einen Bestätigungslink, über den Schadsoftware aufs Smartphone geladen werden kann. Bei der Hotline für IT-Notfälle des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) gingen in den vergangenen Tagen so viele Anrufe von geschädigten oder besorgten Menschen ein, dass es zu längeren Wartezeiten kam, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte.

Gefälschte SMS: Betrüger könnten das Handy fernsteuern

Die SMS enthalte die Nachricht "Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es", teilte das Polizeipräsidium mit. Dann folge ein Link mit der Endung "duckdns.org". Durch das Anklicken des Links werde unerkannt Schadsoftware heruntergeladen und installiert. Danach würden vom Handy der Betroffenen Hunderte SMS an verschiedene Rufnummern mit dem Link zu der Schadsoftware verschickt. Zudem sei unter Umständen eine Fernsteuerung des Smartphones möglich. (dpa)

