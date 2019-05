vor 25 Min.

Betrug: Fecht-Olympiasieger entgeht nur knapp dem Knast

Elmar Borrmann prellte Anleger um Millionen. Jetzt ist er verurteilt worden. Warum der Richter Milde walten ließ und die Investoren enttäuscht sind.

Von Manfred Schweidler

Der ehemalige Fecht-Olympiasieger Elmar Borrmann ist wegen millionenschweren Betrugs in Würzburg zu einer Haftstrafe von zwei Jahre auf Bewährung verurteilt worden. Der 62-Jährige hatte mit seiner 2004 erworbenen Firma CSA bei Anlegern Geld eingesammelt, um es gewinnbringend anzulegen. Doch die Geschäfte liefern nicht so, wie es in Hochglanz-Prospekten versprochen worden war. Den Investoren verschwieg Borrmann nach Überzeugung des Landgerichts Würzburg die schlechte Lage, sie pumpten weiter Geld in das konkursreife Projekt – und verloren es schließlich. Borrmann selbst zahlte sich aber gleichzeitig eine fünfstellige Vorstandsvergütung pro Monat sowie ein sattes fünfstelliges Beratungshonorar an eine Firma, die ihm gehörte.

Richter: Borrmann fiel das Geständnis schwer

Drei Anleger hatten stellvertretend für die 25.000 Investoren als Zeugen im Prozess bestätigt: Sie wären bereits 2007/2008 ausgestiegen, wenn ihnen Borrmann die Wahrheit gesagt hätte. Ahnungslos zahlten sie stattdessen weiter bis zur Pleite 2014. Zerknirscht räumte der Angeklagte ein: „Ich bereue zutiefst, dass mir ein großer Fehler unterlaufen ist.“ Er habe aber „niemanden betrügen“ wollen.

In der Urteilsbegründung sagte der Vorsitzende Richter Reinhold Emmert, dass es dem Angeklagten schwer gefallen sei, über seinen Schatten zu springen. Seine Aussage sei „mit Ach und Krach“ noch als Geständnis zu werten. Er habe sich des Betruges schuldig gemacht – aber in weit geringerem Ausmaß als sein Nachfolger, der ihm 2009 die CSA abgekauft hatte. Der hatte 2016 für einen 50-Millionen-Betrug eine Haftstrafe von zehneinhalb Jahren kassiert. „Das war eine ganz andere Hausnummer“, so der Richter.

Geprellte Investoren ziehen enttäuscht ab

Emmert kam dem Angeklagten weit entgegen: Ein Untreue-Tatbestand sei verjährt, am fünfstelligen Gehalt nichts Strafbares. Sogar die „starke mediale Aufmerksamkeit“ durch die Berichterstattung über den Betrugsfall sei für den prominenten Ex-Sportler ein „anerkannter Strafmilderungsgrund“. Von den verbliebenen 100.000 Euro, die Borrmann nach eigenen Angaben noch hat, soll er 90.000 zur Wiedergutmachung zahlen. Borrmann wirkte erleichtert nach dem Urteil, schüttelte lächelnd viele Hände.

Enttäuscht zogen dagegen die drei geprellten Investoren von dannen. „Ich hatte doch nichts zu verschenken. Das war hart erarbeitetes Geld“, schimpfte der 70-jährige Günther K. aus dem Landkreis Würzburg. Der pensionierte Maschinenbauer sieht von seinen angelegten 28.000 Euro nichts wieder. „Der lacht sich jetzt ins Fäustchen, der sollte nie wieder rauskommen“, zürnte er.

Mehrere Geschäftspartner und der Vorstandsnachfolger des Angeklagten waren bereits 2016 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof bestätigte das damalige Urteil.

