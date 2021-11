Von wegen Liebe: Allgäuer sollen Scheinehen vermittelt haben

Sie sollen Scheinehen mit Vietnamesinnen vermittelt haben - nun stand die Polizei bei zwei mutmaßlichen Betrügern aus dem Allgäu und drei Komplizen vor der Tür.

Das Geschäft mit der Liebe ist schon lange ein sehr einträgliches, doch nicht selten geht es mit unangekündigten Besuchen von Polizei und Staatsanwaltschaft einher. So auch geschehen am Mittwoch, als die Behörden ihre Ermittlerinnen und Ermittler losschickten, um im Allgäu, in der Oberpfalz und in der Tschechischen Republik mehrere Wohnungen und Geschäftsräume zu durchsuchen. Der Verdacht: In diesen Räumen wurde Liebe verkauft – oder zumindest so getan. Vier Männer und eine Frau werden verdächtigt, Scheinehen organisiert zu haben.

Verdächtige sollen Scheinehen in dutzenden Fällen vermittelt haben

Konkret sollen die fünf Verdächtigen – ein Mann und eine Frau aus dem Landkreis Lindau, ein Tscheche und zwei Vietnamesen – nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kempten in mindestens dutzenden Fällen und seit geraumer Zeit in Tschechien Scheinehen zwischen tschechischen und vietnamesischen Staatsbürgern vermittelt und zu diesem Zweck auch fingierte Wohnsitze im Bodenseeraum zur Verfügung gestellt haben. Dadurch sei den vorwiegend weiblichen Ehepartnern aus Vietnam ermöglicht worden, einen Aufenthaltsstatus für die Arbeitsaufnahme in Deutschland zu erhalten. Bereits seit März werde in dem Fall ermittelt.

Bei den am Mittwoch gleichzeitig stattfindenden Dursuchungen in Lindau, Nonnenhorn, Waldsassen sowie in Karlovy Vary (Karlsbad) und Sokolov (Falkenau) sei „umfangreiches Beweismaterial“ sichergestellt worden.

