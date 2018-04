vor 40 Min.

Betrunkener Raser flüchtet auf A7 vor der Polizei Bayern

Auf der Autobahn 7 bei Diesmannried (Oberallgäu) flüchtete ein Raser vor der Polizei. Später stellte sich heraus, dass er betrunken war.

Laut Polizeibericht fuhr der 20-Jährige am frühen Sonntagmorgen auf der A7 in Richtung Ulm. Beamte der Bundespolizei wollten das Fahrzeug am Grenztunnel anhalten, doch der Pkw-Führer setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort und flüchtete. Auf Höhe des Allgäuer Tors konnten Angehörige der PI Kempten das Fahrzeug schließlich anhalten.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrzeugführer mit über 1,6 Promille erheblich alkoholisiert war. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

