vor 35 Min.

Betrunkener fällt in den Münchner Eisbach Bayern

In der Nacht zum heutigen Donnerstag ist ein Betrunkener in den Münchner Eisbach gefallen. Mehrere Passanten mussten den hilflosen Mann retten.

Ein Rentnerehepaar konnte in der Nacht zum heutigen Donnerstag beobachten, wie ein Mann in den Münchner Eisbach fiel. Das berichtet die Münchner Polizei in einer Pressemeldung. Der 78-Jährige sei daraufhin zum Wasser geeilt, um dem 26-Jährigen zu helfen.

Passanten kamen herbei, um die Rettung zu unterstützen. "Gemeinsam konnten sie den 26-Jährigen aus dem Eisbach bergen", schreibt die Polizei in einer Pressemeldung.

Der 26-Jährige sei alkoholisiert gewesen und habe keine Angaben zu seinem Sturz in den Eisbach machen können, berichtet die Polizei weiter. Der Mann sei weiter zur "vorsorglichen Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht" worden. AZ/goro

Themen Folgen