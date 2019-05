Betrunkener meldet Ehefrau als vermisst

Bayern ist in jeglicher Hinsicht gerne vorne dabei. Die ärztliche Versorgung auf dem Land gehört nicht dazu - zumindest, was die Zahl der Mediziner betrifft.

Plus Viele Großunternehmen verzichten mittlerweile auf Parteispenden. In Bayern trifft das vor allem die CSU. Ein Blick auf die Finanzen der Parteien im Landtag.

Ersthelfer

Lkw-Fahrer überlebt schweren Unfall - und sucht jetzt seine Retter

Plus Ersthelfer haben Bernhard Wiedemann bei einem Unfall das Leben gerettet. So wie ihm geht es vielen. Doch wie verhält man sich in einem Notfall richtig?