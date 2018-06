vor 19 Min.

Betrunkener wird von U-Bahn überrollt und schwer verletzt Bayern

Ein 24 Jahre alter Mann wankt in München ein Bahngleis entlang und stürzt vor eine einfahrende U-Bahn. Er zieht sich schwere Verletzungen zu.

Ein 24-Jähriger ist in München von einer U-Bahn überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann stark alkoholisiert und schwankte an der Haltestelle Giselastraße über das Bahngleis. "Möglicherweise hielt er den weißen Sicherheitsstreifen am Gleisbereich für eine Sitzbank und versuchte sich dort zu setzen", heißt es im Polizeibericht.

Bei der Aktion stürzte 24-Jährige in den Gleisbereich. Ein 49 Jahre alter U-Bahnfahrer konnte seinen Zug nicht mehr rechtzeitig bremsen, die Bahn überrollte den Mann. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten zu einer Notoperation ins Krankenhaus. Der U-Bahnfahrer erlitt einen Schock. Der Verkehr auf der Linie U6 wurde für rund 1,5 Stunden eingestellt. (AZ)

