vor 33 Min.

Betrunkener wirft Bierkrug auf Helfer - und zieht sich aus

Dieser Rausch wird böse Folgen haben: Ein betrunkener Festzelt-Besucher hat in Unterfranken ein Helfer verletzt - und sich seiner Klamotten entledigt.

Voll über die Stränge geschlagen hat ein 41-jähriger Festzeltbesucher in Unterfranken. Der Betrunkene verletzte den Helfer eines Feuerwehrfestes. Der Mann schleuderte am Montag bei der Feier in Nüdlingen (Landkreis Bad Kissingen) einen Bierkrug nach dem Feuerwehrmann, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Feuerwehrmann erlitt durch umherfliegende Glassplitter eine tiefe Schnittwunde am Unterschenkel. Sie wurde im Krankenhaus genäht. Zuvor hatte sich der Randalierer teilweise entkleidet. Wie viel Promille der Mann hatte, konnten die Beamten nicht sagen. Er war selbst für einen Atemalkoholtest zu betrunken. (dpa/lby)

