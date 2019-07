vor 36 Min.

Bewährungsstrafe fürs Teilen von Kinderpornos

Über WhatsApp haben mehr als 100 Mitglieder einer Gruppe Bilder nackter Frauen geteilt. Ein Mann wurde verurteilt, da er auch kinderpornografische Fotos teilte.

Für das Weiterleiten von drei kinderpornografischen Fotos in einer WhatsApp-Gruppe ist ein Mann in Unterfranken zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Zudem muss er eine Therapie für Sexualstraftäter machen und 1000 Euro zahlen, wie ein Sprecher des Amtsgerichts Bad Neustadt am Dienstag mitteilte.

Der Angeklagte habe als Moderator der Gruppe mit mehr als 100 Mitgliedern auch zugelassen, dass ein anderes Mitglied ebenfalls ein kinderpornografisches Bild eingestellt habe. Die Gruppe hatte dem Austausch von Bildern nackter Frauen gedient. Der Angeklagte war laut Gericht geständig; das Urteil ist rechtskräftig. (dpa/lby)

Themen Folgen