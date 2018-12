16:35 Uhr

Bewaffneter Mann überfällt Bank und flieht Bayern

Er wollte Geld, er konnte fliehen, nun sucht ihn die Polizei: Ein Unbekannter hat eine Bank überfallen. Die Hintergründe.

Banküberfall in Alling: Die Polizei berichtet, dass ein bislang unbekannter Mann am heutigen Freitag gegen 14:00 Uhr die Filiale einer Bank in Alling (Kreis Fürstenfeldbruck) überfallen hat.

Mit einer Pistole bewaffnet, forderte der Räuber Bargeld. "Mit einer geringen Beute flüchtete der Mann dann zu Fuß. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt", schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Polizei beschreibt den Verdächtigen folgendermaßen:

Etwa 40-50 Jahre alt

Zirka 175 cm groß

normale Statur

bekleidet mit einer schwarzen Wintermütze und -jacke, Handschuhen, einer dunklen Hose und einer getönten Brille

Die Polizei erbittet Hinweise direkt an die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141-6120. (AZ/goro)

