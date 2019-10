11:05 Uhr

Bezirkstagspräsident Martin Sailer übt heftige Kritik an AfD-Fraktion

Martin Sailer fordert die Rechtspopulisten auf, ihr Verhältnis zum umstrittenen Mitglied Thomas Wagenseil "zu klären". Der AfD-Politiker hatte Leistungen der SS gelobt.

Von Markus Bär

Einen klaren Kurs gegen rechts fuhr der Bezirkstag Schwaben am Donnerstagvormittag in seiner Sitzung in Augsburg: Bezirkstagspräsident Martin Sailer (CSU) forderte die vierköpfige Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD) in einer Erklärung auf, ihr Verhältnis zu ihrem umstrittenen Mitglied Thomas Wagenseil "zu klären". Sailer sagte, die AfD-Fraktion solle sich klar von Wagenseil distanzieren oder von ihm trennen. "Wagenseil wird immer noch vom Verfassungsschutz beobachtet", sagte Sailer unserer Redaktion. Der Verfassungsschutz bestätigte dies "aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes" auf unsere Anfrage hin zwar nicht - verneinte es allerdings auch nicht.

AfD-Politiker hatte Respekt für SS gezeigt

Sailer betonte, Wagenseils Einstellung zur Waffen-SS sei absolut inakzeptabel. Der AfD-Politiker habe im Internet Respekt für die militärischen Leistungen der SS gezeigt. "Aber was ist mit dem anderen Teil der Waffen-SS?", fragte der Bezirkstagspräsident im Gespräch mit unserer Redaktion.

Bezirkstagspräsident Sailer spricht von Auseinanderdriften der Gesellschaft

Anlass für Sailers Erklärung war der rechtsextreme Anschlag jüngst auf eine Synagoge in Halle. Er beobachte ein immer weiter gehendes Auseinanderdriften der Gesellschaft. "Und die AfD bereitet diesen Tendenzen den Nährboden", meinte der CSU-Politiker. Der Bezirk Schwaben ist Träger der überörtlichen Sozialhilfe. Dies umfasst vor allem die Hilfen für Menschen mit Behinderung und die Hilfe zur Pflege. Der Bezirk hilft dort, wo die eigenen Mittel der Menschen zur Bewältigung ihres Alltags nicht mehr ausreichen. Dafür werden jährlich über 90 Prozent des Bezirkshaushalts (er hat 2019 ein Volumen von 860 Millionen Euro) aufgewendet. Der Bezirkstag Schwaben ist quasi der Aufsichtsrat des Bezirkes. Er besteht aus 36 von den Bürgern Bayerisch-Schwabens gewählten Politikern. Bezirkstagspräsident ist seit 2018 Martin Sailer.

