Bildung

vor 17 Min.

Gendern oder nicht? Diese Vorgaben gelten an bayerischen Unis

Plus Die Debatte um das Gendern, also eine geschlechtergerechte Sprache, kocht weiter hoch. Drohen Studierenden Nachteile? Jetzt schaltet sich sogar Ministerpräsident Markus Söder ein.

Für Ministerpräsident Markus Söder steht fest, dass jede und jeder Sprache verwenden darf, wie sie oder er möchte. An einigen Universitäten in Bayern ist das offenbar anders. Weil ein Student der Politikwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München (LMU) in einer Hausarbeit keine Sprache verwendet haben soll, die alle Geschlechter gleichermaßen berücksichtigt, soll er eine schlechtere Note bekommen haben. Angeblich 0,3 Punkte schlechter. So berichtet es zumindest eine Kommilitonin im Gespräch mit unserer Redaktion. „Man schadet sich selbst, wenn man in diesem Kurs nicht gendert“, sagt die 21-jährige Studentin, die ihren Namen lieber nicht in den Medien lesen möchte. Sie befürchtet sonst einen Nachteil. Von einem ähnlichen Vorfall berichtet auch der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS), der Studentenorganisation der Union.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen