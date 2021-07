Bildung

Mehr praktisches Wissen: Nachwuchslehrer sollen früher in die Schulen

Plus Die Ausbildung der Lehrkräfte wird oft als praxisfremd kritisiert. Ein Pilotprojekt will sie früher als bisher ins Klassenzimmer schicken. Das wäre eine kleine Revolution.

Von Sarah Ritschel

Erst die Theorie, dann der späte Praxisschock: So läuft es oft bei der Ausbildung angehender Lehrkräfte. Weil das Studium in den ersten acht Semestern vor allem im Hörsaal und weit weg von den Schülern stattfindet, erkennen Nachwuchskräfte mitunter erst in der letzten Phase ihrer Ausbildung – dem Referendariat direkt an einer Schule – ob sie für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gemacht sind oder nicht. Viele fühlen sich mit dem Handwerkszeug von der Uni nicht ausreichend auf den Schulalltag vorbereitet.

