Schulpolitik: Was sich eine Familie von der neuen Regierung wünscht

Von Sarah Ritschel - vor 35 Min.

Familie Sandtner hat drei Söhne. Adrian, der jüngste, nennt den Digitalunterricht ein "Chaos". Und seinen Eltern fällt auch einiges ein, was sich bei der Bildung ändern müsste.

Wenn es nach seinen Eltern geht, darf Adrian Sandtner in fünf Jahren zum ersten Mal wählen. Sie sind für ein Wahlalter ab 16, und Adrian ist fast elf. Von der jetzigen Bundesregierung jedenfalls hat er schon eine klare Meinung. Sollte der Bund mehr mitreden, was an Schulen passiert? Eigentlich ist die Frage an die Eltern gerichtet, doch noch bevor sie antworten können, stützt Adrian die Hände auf den Küchentisch und seufzt: „Ob die das können?“

