Bildung

vor 21 Min.

Was Sie zum Recht auf Ganztagsbetreuung wissen müssen

Plus Ab 2026 sollen Eltern in Bayern einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder an Grundschulen haben. Für wen gilt was? Und wie viele Stunden pro Tag sind geplant?

Von Sarah Ritschel

Jedes Grundschulkind soll in den nächsten Jahren einen Ganztagsplatz bekommen – wenn es die Eltern denn möchten. In Bayern wurden lange besonders wenige Kinder den ganzen Tag über außerhalb von Zuhause betreut. Das soll sich nun ändern. Was Familien jetzt wissen müssen – die wichtigsten Punkte auf einen Blick.

