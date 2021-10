Bildung

11:37 Uhr

Wie Studierende auf den Neustart der Präsenzvorlesungen blicken

Plus In diesem Semester gibt es wieder Präsenzvorlesungen. Die Studentinnen und Studenten freuen sich – mit Blick auf den Winter bleiben aber auch Sorgen.

Von Piet Bosse

Im Innenhof der Physik-Fakultät an der Ludwig-Maximilians-Universität in München ist nicht viel los. Ab und zu läuft ein Student quer durch den Hof, immer mal wieder segelt ein Blatt von einem Baum. Auf einer Bank sitzen Elias und Jan-Philipp und essen zu Mittag. Sie studieren Physik im dritten Semester, trotzdem ist alles neu. Denn seit dieser Woche finden an den Universitäten in Bayern nach der Corona-Zwangspause wieder Präsenzvorlesungen statt. Wie fühlt es sich an, nach mehreren Semestern von zu Hause aus nun vor Ort zu sein?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen