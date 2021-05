Bildung

03:00 Uhr

Zurück an die Unis: Bayern plant Präsenz-Semester ab Herbst

Plus Drei Semester lang lief das Studium fast nur digital. Jetzt sind wieder Präsenzveranstaltungen geplant. Noch im Sommer soll es die ersten Öffnungen geben.

Von Sarah Ritschel

Während um sie herum das Leben wieder erwacht, bilden sich Studentinnen und Studenten in Bayern noch immer in ihren Wohngemeinschaften oder zu Hause bei den Eltern in Online-Seminaren weiter und bereiten sich auf die Prüfungen vor. Mittlerweile läuft – Corona geschuldet – das dritte Semester nahezu rein digital. Jetzt gibt es eine Perspektive darauf, dass die Sehnsucht nach dem Campus bald gestillt werden wird: Noch im laufenden Sommersemester soll es mehr Möglichkeiten für die Lehre in Präsenz geben, wie Wissenschaftsminister Bernd Sibler ( CSU) jetzt gegenüber unserer Redaktion erklärt hat. Das Wintersemester soll nach seinen Plänen in Präsenz stattfinden.

Themen folgen