29.03.2019

Bis 20 Grad: Bayern freut sich über sonniges Wochenende

Am Wochenende wird das Wetter wieder besser. Die Menschen in Bayern erwarten Temperaturen von bis zu 20 Grad.

Für das Wochenende kündigen sich Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad an. Doch die halten sich nicht lange. Ab Mitte der Woche fallen die Temperaturen wieder.

Wer gern im eigenen Garten oder auf dem Balkon sitzt, kann sich aufs Wochenende freuen. Nach der eher kühlen Woche erwarten uns am Wochenende in Bayern wieder frühlingshafte Temperaturen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) weichen die Wolken in den meisten Teilen des Landes der Sonne. Nur vereinzelt ist es wolkig. Der Trend hält jedoch nicht lange an.

Das Wetter am Wochenende: Es wird warm und sonnig

Für Freitag sagt der DWD noch einige Wolken voraus, vor allem in Teilen Frankens. Im Rest Bayerns soll es jedoch zunehmend sonnig werden. Die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad an. Nachts erwarten Meteorologen jedoch weiterhin kühle Temperaturen zwischen +5 Grad in mittleren Höhenlagen und -4 Grad im Ostrachtal im Allgäu.

Dieser Trend setzt sich für die kommenden Tage fort: Am Samstag erreicht das Wochenende seinen Höhepunkt mit Temperaturen bis 20 Grad und viel Sonnenschein. Für Sonntag sagen Meteorologen tagsüber bis zu 19 Grad voraus. Besonders in den Alpen und im Alpenvorland ist es überwiegend sonnig, im Norden Bayerns gibt es im Tagesverlauf mehr Wolken, in Franken mischt sich nachmittags dazu teilweise auch leichter Regen.

Nachts bleibt es am Wochenende weiter kühl. Samstag- und Sonntagnacht meldet der DWD zwischen 0 und 6 Grad. In der Nacht auf Montag örtlich auch sehr leichter Regen.

Im Lauf der Woche pendeln sich niedrigere Temperaturen ein

So warm bleibt es aber nur am Wochenende. Im Lauf der Woche sinken die Temperaturen wieder. Montag und Dienstag liegen die Höchsttemperaturen noch zwischen 10 und 17 Grad, ab Mittwoch meldet der DWD jedoch nur noch Höchstwerte zwischen 4 und 13 Grad. Auch nachts sinken die Temperaturen zum Teil wieder auf knapp unter 0. Dort pendeln sich die Temperaturen dann für die nächsten Tage ein. (AZ)

