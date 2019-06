09:48 Uhr

Bis zu 33 Grad! Am Wochenende kommt die Hitze zurück

Nach den schweren Unwettern am Pfingstwochenende wird am Freitag die 30-Grad-Marke geknackt. Doch mit den sommerlichen Temperaturen drohen auch einige Gewitter.

Von Nadine Ellinger

Unwetter und heftige Regenfälle haben am Pfingstwochenende teils schwere Schäden angerichtet - auch in der Region. Eine junge Familie aus dem Landkreis Landsberg verlor aufgrund des Unwetters ihr Zuhause, das Hagelgewitter richtete in der gesamten Region Landsberg einen Schaden in Millionenhöhe an. Fenster wurden zerschlagen, Autos beschädigt. Manche sprechen gar von einer Schneise der Verwüstung. Zum Wochenende hin kehrt der Sommer nun langsam wieder in die Region zurück - mit Gewittern im Schlepptau. Mit Werten um die 35 Grad wird dieses Wochenende in Deutschland eines der bislang wärmsten in diesem Jahr.

Das Wetter am Freitag: 30 Grad und geringes Risiko für Gewitter

Am Freitag bleibt es zunächst sonnig, im Laufe des Tages ziehen von Südwesten her dichtere Wolken auf. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist das Gewitterrisiko in ganz Bayern jedoch gering. Die Temperaturen steigen vielerorts auf hochsommerliche 30 bis 33 Grad. In der Region Augsburg bleibt es trotz einiger Wolken freundlich, es sind Temperaturen zwischen 28 und 33 Grad möglich. Auch in Passau und Regensburg wird am Freitag laut DWD die 30-Grad-Marke geknackt. Hier lesen Sie, wie Sie sich vor der Hitze schützen können.

So wird das Wetter am Wochenende in der Region

In Augsburg halten sich am Samstag zunächst Temperaturen um die 25 Grad, ab Nachmittag steigt aber das Gewitterrisiko. Besonders in der Südhälfte Bayerns kann es laut DWD gegen Abend zu heftigen Gewittern mit Sturmböen kommen. Tagsüber sind dabei bayernweit Temperaturen bis zu 30 Grad möglich. Auch in der Nacht auf Sonntag bleibt es regnerisch, die Temperaturen fallen laut Wetterkontor.de auf kühle 14 Grad.

Am Sonntag kühlt es vielerorts ein wenig ab, Sonne und Wolken wechseln sich ab. In Augsburg sind Temperaturen bis zu 22 Grad möglich, in Teilen Bayerns maximal 25 Grad. Gewitter drohen hauptsächlich in der Zugspitzregion. Anfang der kommenden Woche wird es dann laut Wetterkontor.de wieder freundlicher bei frühsommerlichen 25 bis 27 Grad. (mit dpa)

11 Bilder Hagelsturm hinterlässt Spur der Verwüstung - auch in der Region Bild: Karl-Josef Hildenbrand

