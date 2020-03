17:50 Uhr

Bischofsweihe von Bertram Meier wegen Corona-Krise verschoben

Kirche Bertram Meier sollte am 21. März neuer Augsburger Oberhirte werden. Die Corona-Pandemie verhindert es.

Bis zuletzt hielt das Bistum Augsburg daran fest: Am 21. März soll Bertram Meier zum neuen Augsburger Bischof geweiht werden. Am Freitagabend dann wurde die Großveranstaltung abgesagt. Aufgrund der Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus habe Meier im Einvernehmen mit dem Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx und der Bayerischen Staatsregierung entschieden, dass die Bischofsweihe verschoben werden müsse, teilte das Bistum mit. Ein neuer Termin werde „zu gegebener Zeit“ bekannt gegeben. Un weiter: „Wir bitten ... die Gläubigen, für unseren ernannten Bischof Dr. Bertram Meier und das Bistum Augsburg zu beten.“

Meier selbst erklärte: Konkret bedeute dieser Aufschub, dass die Zeit der Sedisvakanz, das ist die bischofslose Zeit, im Bistum Augsburg weitergehe. Er werde weiter als Administrator, also vorübergehender Leiter, seinen Dienst tun. „Ich bin über diese Entwicklung sehr traurig“, sagte er, weil er „mit Mut und Zuversicht auf den Beginn meines Dienstes zugegangen“ sei. „Ich weiß aber auch, welch hohe Verantwortung wir alle haben, um die Gesundheit unserer Mitmenschen zu schützen und die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.“

Erzbistum München und Freising ergreift drastische Maßnahmen

Von der Verbreitung des Coronavirus sind die Kirchen in nicht gekannter Weise betroffen. Am Freitag sagte das Erzbistum München und Freising alle öffentlichen Gottesdienste ab. Die Regelung gelte „ab sofort bis zum 3. April“. Kardinal Reinhard Marx, der Münchner Erzbischof, entbinde die Gläubigen für den genannten Zeitraum von der Pflicht, am Sonntag eine heilige Messe zu besuchen, hieß es in einer Mitteilung. Beerdigungen werden im Erzbistum München und Freising demnach weiterhin stattfinden, jedoch ohne Totenmesse; Taufen, Firmungen und Trauungen müssen verschoben werden. Eine Entscheidung über die Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen werde zu gegebener Zeit fallen.

Auch angesichts dieser drastischen Maßnahme war das Unverständnis über das Bistum Augsburg immer größer geworden. Denn das hielt lange an der Weihe von Prälat Bertram Meier zum neuen Augsburger Bischof fest. „Verschieben wäre das Gebot der Stunde“, schrieb zunächst eine Facebook-Nutzerin und riet zu einer „Geisterweihe“ – ähnlich einem Geisterspiel im Fußballstadion. Am Freitagmittag dann forderte Martin Sailer, CSU-Landrat des Landkreises Augsburg, die Bischofsweihe abzusagen und auf Gottesdienste im Bistum Augsburg zu verzichten. Die Schließung von Kindergärten und Schulen reiche nicht zur Bekämpfung des Coronavirus aus, so Sailer.

Erst am Mittwochabend hatte das Bistum erklärt, es habe für das Bistum „höchste Priorität, dass Bischof Bertram ohne weitere Verzögerung sein Amt als Bischof von Augsburg übernehmen kann“. Allerdings werde das Pontifikalamt, das Kardinal Marx feiere, in Absprache unter anderem mit dem Gesundheitsamt in einer „reduzierten“ Form stattfinden. Dazu zählt die Beschränkung der Zahl der Mitfeiernden im Dom auf „deutlich unter 500 Personen“. Anstatt den Dom mit zusätzlichen Stühlen auszustatten, soll es größere Abstände zwischen den einzelnen Gottesdienstbesuchern geben. Gläubige wurden gebeten, die Bischofsweihe von 10 Uhr an live im Bayerischen Fernsehen zu verfolgen.

Meier wurde am Freitag von Ministerpräsident Söder auf die Verfassung vereidigt

Nach der Absage kirchlicher Großveranstaltungen wie der Landessynode – eine Art „Kirchenparlament“ der bayerischen evangelischen Kirche – stellt der Weihegottesdienst des neuen Augsburger Bischofs Bertram Meier damit bislang eine Ausnahme dar. Ursprünglich wurden zu ihm mehr als tausend Katholiken im Dom und möglicherweise Tausende davor erwartet. Nach Vorgabe der Staatsregierung dürfen aber keine Veranstaltungen mit über tausend Teilnehmern stattfinden. Nicht abgesagt wurde am Freitag die Vereidigung Meiers auf die bayerische Verfassung und das Grundgesetz durch Ministerpräsident Markus Söder in München. Laut Manuskript sagte Meier dort: „Wir leben in unruhigen Zeiten – politisch und kirchlich. Die Menschen haben ein Recht auf Orientierung. Die wollen wir ihnen geben: Politik und Kirche im engen Schulterschluss, aber auch in ihrer jeweiligen Kompetenz unterschieden.“

Am Freitag wurde ebenfalls bekannt, dass sich Heinrich Bedford-Strohm, der bayerische evangelische Landesbischof, bald an alle evangelischen Christen im Freistaat wendet. In einer seltenen sogenannten Kanzelabkündigung, die am Sonntag in allen Kirchengemeinden verlesen wird und deren Wortlaut unserer Redaktion vorliegt, schreibt er: „Viele von uns müssen gegenwärtig schwierige und teilweise schmerzliche Entscheidungen treffen.“ Er schlug vor, die unerwartet gewonnene Zeit – etwa durch abgesagte Veranstaltungen – für „Besinnung, Gebet, Psalmenmeditation, Auftanken und Gemeinschaft mit lieben Menschen“ zu nutzen.

Axel Piper, Regionalbischof des evangelischen Kirchenkreises Augsburg und Schwaben, riet Gemeinden am Freitag zu besonderer Vorsicht. Gottesdienste würden wie bisher angeboten – sie im Internet zu streamen oder zum Abruf anzubieten, könne aber eine gute Alternative sein. Auch am Freitag empfahl das Bistum Eichstätt Gläubigen, bis 19. April auf alle „nicht notwendigen Veranstaltungen“ zu verzichten. „Unabhängig von der Teilnehmerzahl“ betreffe diese Empfehlung Konzerte, Seniorennachmittage, Vorträge und Fahrten, zudem die Kommunion- und Firmvorbereitungen.

Im Bistum Augsburg werden seit Donnerstagnachmittag Veranstaltungen, Konferenzen und Zusammenkünfte abgesagt – „zunächst bis längstens 19. April“ und „sofern sie nicht in einem hohen Maße unbedingt notwendig erscheinen“. Ausdrücklich ausgenommen seien „derzeit die liturgischen Feiern in den Kirchen“. Jedoch sollten – ähnlich wie im Erzbistum München und Freising – Gottesdienste, die „einen Ritus mit körperlichem Kontakt mit sich bringen oder bei denen mit einer hohen Dichte an Gläubigen gerechnet wird, etwa Kindergottesdienste, überprüft und gegebenenfalls verschoben werden“.

Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus finden Sie immer auch hier in unserem Live-Blog.

