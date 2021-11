Missbrauch im Beichtstuhl: Feldafing und die Schatten der Vergangenheit

Ein Pfarrer soll jahrelang Heimkinder missbraucht haben. Nun meldet sich ein Opfer aus dem Ort zu Wort. Und es besteht ein ungeheuerlicher Verdacht: Gab es ein Täter-Netzwerk am Starnberger See?

Gabriele Höpfel will nicht länger schweigen. Sie will, dass Missbrauchsbetroffenen wie ihr geglaubt wird. Und, dass sie und alle anderen ihren „Seelenfrieden“ finden.