Bistum Eichstätt: Streit um Finanzskandal geht weiter Bayern

Das Bistum Eichstätt - im Bild der Dom in Eichstätt - ist wegen eins Finanzskandals in die Schlagzeilen geraten.

Im Streit um den Finanzskandal hat das Bistum Eichstätt auf Vorwürfe eines Anwalts reagiert und dabei ein riskantes Geschäft und einen Millionenverlust bestätigt.

Von Stefan Küpper

Der Finanzskandal beschäftigt das Bistum Eichstätt auch einen Tag, nachdem es am Mittwoch erstmals seine Bilanzen vorgelegt hat – und sich als Wegbereiter in Sachen Transparenz präsentierte. Am Donnerstag ging der Streit der Anwälte darum, ob und wie risikoreich das Bistum früher sein Geld anlegte, mit aller Schärfe weiter.

Wie berichtet, hatte die Diözese im Februar öffentlich gemacht, dass ihr zwischen 2014 und 2016 durch dubiose US-Immobiliengeschäfte ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden sein könnte. Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt gegen den früheren stellvertretenden Finanzdirektor des Bistums und einen „Projektentwickler im Immobilienbereich“ wegen des Verdachts auf Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr. Beide wurden im Mai aus der U-Haft entlassen und haben laut Staatsanwaltschaft teilweise gestanden.

Anwalt wirft Bistum Eichstätt „Gier“ vor

Der Anwalt des ehemaligen stellvertretenden Finanzdirektors, Ulrich Ziegert, hatte am Mittwoch das Bistum erneut heftig kritisiert, ihm „extreme Risikobereitschaft“ (Renditeziele von bis zu zehn Prozent) und „Gier“ vorgeworfen und Bischof Gregor Maria Hanke in die Verantwortung genommen.

Der Anwalt des Bistums, Ulrich Wastl, hat das am Donnerstag energisch zurückgewiesen. Das „Verteidigungsvorbringen“ bediene sich „urkundlich belegt wissentlich der Unwahrheit, um den Bischof von Eichstätt zu schädigen und von eigenem Fehlverhalten abzulenken“. Ein tatsächlich festgelegtes Renditeziel zwischen acht und zehn Prozent habe es nicht gegeben. Und als die fraglichen Immobiliendarlehen gewährt wurden, habe das Renditeziel „tatsächlich Inflation plus zwei Prozent“ betragen.

Geschäft zum „Ankauf notleidender Schiffe“ ging schief

Darüber hinaus sei „ausdrücklich das Gebot der Risikominimierung und Vermögenserhaltung“ festgeschrieben worden. Ferner sei Bischof Hanke ab 2011 nicht mehr Mitglied des für die Genehmigung der generellen Anlagerichtlinien zuständigen Vermögensverwaltungsrats der Diözese gewesen, so Wastl. Sein Gegenüber Ziegert hatte als Beispiel für die Risikobereitschaft des Bistums unter anderem ein Geschäft zum „Ankauf notleidender Schiffe“ genannt. Verlust: fünf Millionen Euro.

Das Bistum bestätigte den Verlust am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung. Der frühere Finanzdirektor habe das Investment 2012 getätigt. Es werde derzeit intern von den Anwälten untersucht. Geprüft werde allerdings auch die Rolle des früheren stellvertretenden Finanzdirektors dabei.

Das Bistum verwies ferner darauf, dass eine abschließende Stellungnahme zum Verlauf der für die Ermittlungen relevanten, fraglichen Sitzungen des diözesanen Vermögensverwaltungsrats noch nicht möglich seien, denn das Bistum habe von der Staatsanwaltschaft noch keine Akteneinsicht gewährt bekommen.

4,5 Millionen Euro für mehr Transparenz

Auch wenn noch nicht klar ist, wie viel Geld man am Ende verloren hat, ist seit Mittwoch bekannt wie, viel man sich die Transparenzoffensive hat kosten lassen: Die seit 2014 aufgewendeten 4,5 Millionen Euro wurden für Berater ausgegeben, die die Verwaltungsstrukturen, Abläufe und Prozesse innerhalb der Diözese analysierten, bei der Erstellung der Bilanz halfen oder die IT-Systeme anpassten. Auch waren zum Beispiel Gutachten nötig, die die Kunstgegenstände des Bistums für die Bilanz bewerten.

