vor 37 Min.

Blitzmarathon 2019: Alle Messstellen heute in Unterfranken

Beim Blitzmarathon 2019 in Unterfranken sind viele Polizisten im Einsatz. Die Messstellen wurden vorher angekündigt.

Blitzmarathon 2019 in Unterfranken mit Blitzer-Standorten in Würzburg, Aschaffenburg oder Schweinfurt: Hier finden Sie eine Übersicht über die Messstellen.

In Unterfranken sollten Autofahrer beim Blitzmarathon 2019 heute besonders umsichtig fahren: An vielen Messstellen kontrolliert die Polizei am Mittwoch, 3. April, bis zum Donnerstagmorgen verstärkt.

Blitzermarathon 2019: Messstellen heute in Würzburg, Aschaffenburg oder Schweinfurt

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann betonte im Vorfeld des Blitzmarathons, dass überhöhte Geschwindigkeit "häufig lebensgefährlich" ist. "Zu schnelles Fahren ist die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle". Laut Angaben des Bayerschen Innenministeriums starben 2018 allein in Bayern insgesamt 191 Personen bei Unfällen durch überhöhte Geschwindigkeit.

Ziel des Blitzmarathons sei es deshalb nicht, "möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken", betonte Herrmann. Vielmehr soll er für die Gefahren des zu schnellen Fahrens sensibilisieren. Deshalb wurden im Vorfeld die geplanten Kontrollstellen auf der Website des Bayerischen Innenministeriums bekannt gegeben.

Blitzer in Unterfranken: Hier wird beim Blitzermarathon 2019 heute kontrolliert

In unserer Tabelle finden Sie eine Auflistung mit allen möglichen Messstellen in Würzburg, Aschaffenburg oder Schweinfurt und anderen Städten und Gemeinden in Unterfranken. Die Daten wurden vom Bayerischen Innenministerium vorab veröffentlicht und beinhalten oft nur eine ungefähre Standortangabe.

Über die Suchfunktion rechts oben in der Tabelle können Sie nach Orten oder Straßennamen suchen. Unter den nachfolgenden Links finden Sie zudem die Tabellen für die übrigen Regierungsbezirke (Oberpfalz , Mittelfranken , Oberfranken , Schwaben , Niederbayern , Oberbayern ). (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen