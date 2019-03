19:06 Uhr

Blitzmarathon 2019: Hier wird nächste Woche geblitzt

In Bayern startet am Mittwoch bereits der siebte Blitzmarathon.

Am Mittwoch startet der siebte Blitzmarathon in Bayern. Mehr als 1900 Polizisten sind dabei im Einsatz. Wo die Blitzer stehen sollen, lesen Sie hier.

Bereits zum siebten Mal findet am Mittwoch und Donnerstag in ganz Bayern ein Blitzmarathon statt. An mehr als 2000 Orten soll dabei die Geschwindigkeit kontrolliert werden. Rund 1900 Polizisten werden bei der Großaktion im Einsatz sein. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr vor allem auf Landstraßen. Das kündigte das Bayerische Innenministerium in einer Pressemitteilung an.

Auch in der Region werden zahlreiche Blitzer aufgestellt. Alle Details zum siebten Blitzmarathon finden Sie hier.

Blitzmarathon 2019: Wann und wo wird am Mittwoch geblitzt?

Der Blitzmarathon findet von Mittwoch, 3. April, 6 Uhr bis Donnerstag, 4. April, 6 Uhr statt. Neben den zahlreichen Polizisten werden auch rund 50 Mitarbeiter von Gemeinden und Zweckverbänden der kommunalen Verkehrsüberwachung die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren.

Wie auch in den Vorjahren, wurden bereits im Voraus die möglichen Messstellen im Internet veröffentlicht. Eine Übersicht der angekündigten Kontrollstellen finden Sie in folgenden Tabellen:

Das steckt hinter dem Blitzmarathon 2019

Der Blitzmarathon findet im Rahmen des europaweiten "Speedmarathons" statt, der von dem europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk "TISPOL" koordiniert wird. Neben Bayern nehmen auch andere Bundesländer an der Aktion teil.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann betonte im Vorfeld des Blitzmarathons, dass überhöhte Geschwindigkeit "häufig lebensgefährlich" ist. "Zu schnelles Fahren ist die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle". Laut Angaben des Bayerschen Innenministeriums starben 2018 allein in Bayern insgesamt 191 Personen bei Unfällen durch überhöhte Geschwindigkeit.

Ziel des Blitzmarathons sei es nicht, "möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken", betonte Herrmann. Vielmehr soll er für die Gefahren des zu schnellen Fahrens sensibilisieren.

Die Bilanz des Blitzmarathons 2018

Auch 2018 fand in ganz Bayern ein 24-stündiger Blitzmarathon statt. Obwohl die geplanten Messstellen, wie auch in diesem Jahr, bereits im Voraus veröffentlicht wurden, tappten zahlreiche Raser in die Falle. Von rund 234.000 gemessenen Fahrzeugen waren insgesamt 8.466 Fahrer zu schnell unterwegs. Laut Mitteilung des Bayerischen Innenministeriums schaffte es ein 35-Jähriger mit 89 km/h zu viel auf einer auf 100 km/h beschränkten Straße auf Platz 1 der Geschwindigkeitssünder.

Welche Strafen bei Geschwindigkeits-Überschreitungen laut dem aktuellen Bußgeldkatalog drohen, lesen Sie hier. (ne)

