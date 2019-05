vor 58 Min.

Blume: "Bierzelt gehört zum Kernarsenal unserer Kommunikationskultur"

Exklusiv CSU-Generalsekretär Markus Blume widerspricht Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der Streitpunkt: Bierzelt-Auftritte.

Dass ausgerechnet Bundesinnenminister Horst Seehofer mit seinen Bierzelt-Auftritten hadert, kommt in seiner eigenen Partei nicht gut an. „Das Bierzelt wird auch in Zukunft zum Kernarsenal unserer Kommunikationskultur gehören“, stellt CSU-Generalsekretär Markus Blume im Gespräch mit unserer Redaktion klar. Seehofer hatte gesagt, dass er manche Rede bereue. „Es gibt Bierfeste, wo die Leute einfach wollen, dass man über andere herfällt. Der Starkbier-Anstich in München zum Beispiel“, hatte Seehofer der Wochenzeitung Die Zeit gesagt. Auch er habe Menschen vorgeführt. „Aber ich bin dann nie zufrieden nach Hause gefahren.“ (AZ)

