Achtjährige Julia zwei Tage allein im Wald: Was macht das mit einem Kind?

Plus Zwei Tage und Nächte war die Achtjährige im Wald herumgeirrt. Ein Kinderarzt und eine Trauma-Psychiaterin über die möglichen körperlichen und psychischen Folgen.

Ein Mädchen ist nachts allein im Wald. Das klingt fast wie der Beginn eines Horrorfilms – doch es war für die achtjährige Julia Realität. Zwei Tage und Nächste harrte das Mädchen aus Berlin im Böhmerwald aus – ohne Proviant, bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt. Im Zuge der bislang wohl größten Suchaktion im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet mit 1400 Helfern hat der tschechische Förster Martin Semecky das unterkühlte Mädchen am Dienstagnachmittag gefunden.