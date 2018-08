19:35 Uhr

Brand am Schwarzenberg: Landratsamt hebt Katastrophenfall auf Bayern

Am Schwarzenberg oberhalb von Oberaudorf am Inn im Landkreis Rosenheim ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen.

Die Löscharbeiten am Schwarzenberg in Oberbayern sind ein mühsames Unterfangen. Der stellvertretende Landrat hat den Katastrophenfall am Samstag aufgehoben.

Die Glutnester glimmen noch immer: Nach dem Brand in einem Bergwald oberhalb von Oberaudorf (Landkreis Rosenheim) hat die Feuerwehr am Samstag ihre Löscharbeiten fortgesetzt. Nach Angaben des Landratsamtes hat die Brandwache auf der Ramsauer Alm in der Nacht aber keine Verschärfung der Lage festgestellt.

Brand in Bergwald: Die Löscharbeiten kommen gut voran

Stattdessen gab es eine gute Nachricht: "Die Zahl der Glutnester hat sich verringert", sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. Ein Hubschrauber der Polizei habe am Samstag das Brandgebiet mit einer Wärmebildkamera überflogen.

Weil die Löscharbeiten gut vorankamen, hob der stellvertretende Landrat den Katastrophenfall am Nachmittag auf. Dieser war am Donnerstag ausgerufen worden, weil damit die unterschiedlichen Einsatzkräfte zentral über das Landratsamt koordiniert und alle nötigen Ressourcen angefordert werden können. Der Einsatz am Schwarzenberg sollte aber weitergehen.

Vier Hubschrauber waren zuvor angefordert worden, um die Löscharbeiten zu unterstützen. Wie die Sprecherin weiter erklärte, kamen drei Maschinen von Heli Austria sowie eine Maschine des privaten Rettungsdienstes MHW zum Einsatz.

Feuerwehr und Bergwacht kämpfen seit Donnerstag gegen den Brand

Am Boden rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bergwacht der Glut von Hand zu Leibe: Sie hoben die Glutnester aus, entfernten Wurzeln und löschten sie mit Wasser. "Das ist mühsam, aber notwendig", sagte die Sprecherin. Am Samstagmittag waren rund 140 Männer und Frauen am Schwarzenberg im Einsatz.

Bei einem Überflug am Freitagabend waren noch zahlreiche Glutnester auf dem steilen, schwer zugänglichen Areal entdeckt worden. Feuerwehr und Bergwacht kämpfen seit Donnerstag gegen den Brand. (dpa/lby)

