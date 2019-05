vor 33 Min.

Brand in Wirtshaus - Feuerwehr warnt Anwohner

Ein Wirtshaus in Bad Reichenhall stand am Samstagmorgen in Flammen. Zwischenzeitlich musste wegen des Rauchs eine Bahnstrecke gesperrt werden.

Ein Feuer in einem Wirtshaus hat in Bad Reichenhall im Landkreis Berchtesgadener Land am Samstagmorgen einen Großeinsatz ausgelöst. Das Dach des Anwesens stand in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Anwohner sollten Türen und Fenster schließen. Wegen des Rauchs wurde die nahe gelegene Bahnstrecke zwischen Freilassing und Berchtesgaden den Angaben zufolge gesperrt. Verletzt wurde niemand, wie es hieß. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar. Warum das Feuer ausbrach, sollen Ermittlungen der Polizei klären. (dpa/lby)

