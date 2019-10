vor 17 Min.

Brand in Wohnblock: Zwei Verletzte in Kaufbeuren

In der Nacht auf Donnerstag war in einem Wohnblock in Kaufbeuren ein Feuer ausgebrochen. Es entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Bei einem Wohnblockbrand in Kaufbeuren sind in der Nacht zum Donnerstag laut Polizeiangaben zwei Menschen verletzt worden. Die Bewohner wurden mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer war gegen 22 Uhr im Dachgeschoss des Wohnhauses in der Siedlung Am Flugfeld ausgebrochen.

Brand in Kaufbeuren: 100 Einsatzkräfte vor Ort

Das komplette Gebäude mit zahlreichen Wohnungen wurde evakuiert. Die Feuerwehr hatte den Brand nach 45 Minuten unter Kontrolle. Über die Ursache des Feuers ist noch nichts bekannt. Wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, stand gegen Mitternacht noch nicht fest.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Kaufbeuren, Oberbeuren, Marktoberdorf sowie die Feuerwehr vom Fliegerhorst waren mit ca. 100 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurden sie vom Rettungsdienst. Die weiteren Ermittlungen werden durch die KPS Kaufbeuren übernommen. (AZ)

