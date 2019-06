Braucht Schloss Neuschwanstein eine Pause?

Die Menschen im Freistaat werden so alt wie nie zuvor. Der erste bayerische Präventionsbericht zeigt, warum das so ist – und welche Probleme es noch gibt.

Schule in Bayern

Mittel- und Realschüler in Bayern schreiben Abschlussprüfungen

Für rund 100.000 Schülerinnen und Schüler in Bayern stehen die Abschlussprüfungen an. An den Mittel- und Realschulen geht's ums Ganze.