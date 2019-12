14:17 Uhr

Brennender Lastwagen auf A8 gelöscht

Auf der A8 ist ein mit Textilien und Kautschuk beladener Lastwagen in Brand geraten. Zwischen Zusmarshausen und Burgau ist in Richtung Stuttgart nur ein Fahrstreifen befahrbar.

Auf der A8 hat ein Lastwagen nach einem technischen Defekt Feuer gefangen. Zwei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart waren zwischenzeitig blockiert.

Ein brennender Lastwagen hat am Samstagnachmittag für Behinderungen auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart gesorgt. Der Lkw hatte wegen eines technischen Defekts zwischen Zusmarshausen und Burgau plötzlich angefangen zu brennen.

Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren bis in edn späten Nachmittag vor Ort. Da der Lastwagen mit Kautschuk und Textilien beladen war, mussten die Einsatzkräfte die Situation entschärfen.

A8: Erhebliche Verzögerungen zwischen Zusmarshausen und Burgau

Mehrere Stunden waren auf der A8 in Richtung Stuttgart zwischen Zusmarshausen und Burgau der rechte und der mittlere Fahrstreifen blockiert. Der Verkehr wurde einspurig über den linken Fahrstreifen geführt, was im Reiseverkehr an diesem Samstag zu erheblichen Verzögerungen führte. (AZ)

