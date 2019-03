11:48 Uhr

Briefumschlag mit gefährlichen Substanzen in München entdeckt

Spezialkräfte der Feuerwehr untersuchten am Donnerstag die gefährlich Substanz in München.

Am Erzbischöflichen Ordinariat in München wurden vier Menschen durch eine gefährliche Substanz verletzt. Die Feuerwehr ist mit Spezialkräften im Einsatz.

Vier Menschen sind am Donnerstagvormittag n München durch eine unbekannte Substanz verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Die "braune, zähe Substanz" war demnach in einem Briefumschlag vor dem Erzbischöflichen Ordinariat gefunden worden. Sechs Menschen kamen damit in Kontakt. Vier davon zeigten daraufhin Symptome wie Übelkeit und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Substanz in München wurde untersucht und soll ungefährlich sein

Nach einer ersten Untersuchung des Umschlags durch Experten der Feuerwehr konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Es handle sich nicht um eine giftige. chemische Substanz, so der Sprecher der Feuerwehr. Die Herkunft des Briefes war zunächst unklar. (dpa)

