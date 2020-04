vor 55 Min.

Bruno Jonas: Bayern kommen dank Mentalität am besten durch Corona-Krise

Exklusiv Mit einer Mischung aus Humor und Granteln seien die Bayern in der Corona-Krise klar im Vorteil. Denn: „Der Humor ist systemrelevant.“

Der Kabarettist Bruno Jonas glaubt, dass die Bayern dank ihrer Lebensart aus Humor und des mürrischen „Grantelns“ besser als viele andere durch die Coronavirus-Krise kommen. „Ich glaube, dass wir Bayern das lange durchhalten – erstens, weil wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass es wieder besser wird, und weil wir mit unserer Grundeinstellung zum Leben besser ausgestattet sind, als andere Mentalitäten“, sagte Jonas unserer Redaktion.

„Ich glaube, dass der Grant ein guter Modus ist, um durch diese Zeit zu kommen“, betonte er. „Dieses Vor-sich-hin-Granteln gehört zur Grundausstattung des bayerischen Menschen, um im Leben zurechtzukommen.“ Und wenn es nicht mehr anders geht, neige der Bayer letztlich dann doch auch zur Vernunft. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir Bayern da doch anpassungsfähiger sind als beispielsweise die Westfalen, um nicht direkt von den Preißn zu sprechen“, fügte er hinzu. Auch Franzosen und Italiener würden sicher derzeit mentalitätsmäßig viel mehr leiden als die Bayern.

Bruno Jonas: „Der Humor ist systemrelevant“

„Der Humor ist systemrelevant“, betonte Jonas. „Wenn wir mal tot sind, brauchen wir keinen Humor mehr“, fügte er hinzu. „Aber bis es so weit ist, hilft er.“ Der Humor beziehe in Bayern nicht nur in der Krise Staatshilfe, das Bayerns Politiker die Bürger permanent mit Humorchancen versorgten. „Der Humor ist eine Grundkonstante in der bayerischen Politik“, sagte Jonas. Ministerpräsident Markus Söder mache einen guten Job, sagte Jonas „Er wirkt manchmal a bissl preußisch. Die Franken tendieren immer schon eher zum preußischen Obrigkeitsstaat.“

Schon König Ludwig II. sei, was Quarantäne-Zustände angehe, wirklich ein Profi gewesen. „Der hat ja quasi die meiste Zeit seines Lebens in einer Quarantäne verbracht, schon als Kind war er eingesperrt und auch danach, der war praktisch sein Leben lang ein Gefangener“, betonte der Kabarettist. „Der hat sich an den schönsten Plätzen in Bayern einige hochherrschaftliche Quarantäne-Stationen gebaut.“

Bruno Jonas im Interview: „Home-Living“ statt „Home-Office“

Als Kabarettist befinde er sich mit seiner Frau im „Home-Living“, nicht nur im „Home-Office“, sagte Jonas. „Für einen Kabarettisten ist das aber ohnehin Teil seines normalen Lebens, dass er daheim am Schreibtisch sitzt und etwas schreibt oder liest oder sich was überlegt. Diesen Teil meiner kabarettistischen Tätigkeit kann ich momentan sehr ausgiebig genießen.“ Er habe ein neues Programm geschrieben, das er leider nicht spielen könne. „Das deprimiert mich schon, weil ich da viel Arbeit reingesteckt hab und gerade mal zwei Vorstellungen spielen konnte.“

Nun müsse er noch einmal von vorn anfangen mit Proben und Auswendiglernen. Die aktuellen Entwicklungen anzupassen mache dagegen Spaß. „Laschet, Söder, diese 'kollegiale Zusammenarbeit', dann Habeck, der war praktisch schon Bundeskanzler. Und Merz? Wo steckt der eigentlich? Der sitzt vielleicht in einem seiner Flieger und hofft auf eine Starterlaubnis. Die Zeit schreitet unerbittlich voran.“ Dennoch leide auch Jonas an den Kontaktbeschränkungen: „Sehr deprimierend finden meine Frau und ich, dass wir unseren Enkel nicht besuchen können. Naja, ansonsten hock ich die meiste Zeit daheim rum und stelle meiner Frau dumme Fragen.“

Das ganze Interview lesen Sie hier: Bruno Jonas über Söder: "Er wirkt manchmal a bissl preußisch"

