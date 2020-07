vor 34 Min.

Bub (9) hilft Polizei bei Drogeneinsatz und bekommt bäriges Dankeschön

Ein Neujähriger greift der Polizei bei einem Drogeneinsatz unter die Arme, versorgt die Beamten mit Snacks und einem Baustrahler. Wie ihm die Polizisten danken.

Ein kleiner Polizeifan hat die Beamten in Landshut erfolgreich bei einer Drogensuche unterstützt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Neunjährige tatkräftig zur Stelle, als die Beamten in einem Gebüsch vor dem Garten der Familie mit Taschenlampen nach Drogen suchten, die ein flüchtender Radfahrer in der Dämmerung weggeworfen hatte.

Landshut: Neunjähriger versorgt Beamte mit Snacks und Baustrahler

Der Bub stellte vergangene Woche nicht nur einen Baustrahler zur Ausleuchtung in dem Garten auf, sondern versorgte die Beamten mit Getränken und kleinen Snacks - dabei trug er seine eigene Spielzeug-Polizeiweste und stellte allerlei Fragen an seine Vorbilder. Als Dankeschön besuchten am Montag zwei Polizisten den kleinen Helfer erneut, schenkten ihm einen Polizeiteddybären und standen für weitere Fragen und Fotos parat. (dpa/lby)

