Bundestagswahl 2021

17:48 Uhr

Bayerische Städte verzeichnen schon jetzt Briefwahl-Rekord

Plus Bereits 23 Tage vor der Wahl sind in einigen Kommunen so viele Briefwahlanträge eingegangen wie bei keiner Wahl zuvor. Grund dafür ist nicht nur die Corona-Pandemie.

Von David Holzapfel

Bei der Deutschen Post ist man seit langem auf die Bundestagswahl vorbereitet. Mitarbeitende sind gebrieft, die Zustellung ist bis ins Detail geplant. Das ist auch nötig. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass in diesem Superwahljahr so viele Menschen in Bayern Briefwahl beantragen werden wie nie zuvor. Das zeigen stichprobenartige Anfragen unserer Redaktion bei mehreren Städten im Freistaat.

