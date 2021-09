Hubert Aiwanger verteidigt sich nach Wahl-Tweet - Söder fordert Entschuldigung

War der Twitter-Post mit den Umfrageergebnissen von Hubert Aiwanger rechtswidrig? Die SPD im Landtag fordert die Entlassung des Wirtschaftsministers. Der aber verteidigt sich.

Nach dem umstrittenen Tweet mit den Zahlen zur Bundestagswahl hat Hubert Aiwanger noch einmal seine Sicht der Dinge dargestellt. Am Wahltag hatte er auf Twitter noch vor 18 Uhr mögliche Werte zum Wahlausgang geteilt - und kurz darauf bereits wieder gelöscht. Kritik kommt nun von allen Seiten, auch der Wahlleiter hat sich eingeschaltet und prüft den Verdacht auf einen Verstoß gegen das Wahlgesetz. Aiwanger selbst verteidigt sich nun vehement gegen diesen Vorwurf. Zunächst hatte er noch von einem "Missgeschick" gesprochen - nun hat er seine Verteidigungs-Strategie geändert.

Hubert Aiwanger nach Wahl-Tweet: Zahlen stammen nicht aus "Exit Polls"

In einem Interview gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte der Chef der Freien Wähler, er habe nicht gegen das Bundeswahlgesetz verstoßen. Die Zahlen, die er noch während laufender Wahl zu möglichen Ergebnissen veröffentlicht habe, seien nämlich keine "Exit Polls" gewesen behauptete er. Als "Exit Poll" bezeichnet man jene Befragungen, die Meinungsforscher direkt nach der Stimmabgabe der Wähler machen, um erste Prognosen abgeben zu können. Solange die Wahl noch läuft, dürfen die Ergebnisse solcher Umfragen nicht veröffentlicht werden, um die Wahl nicht zu beeinflussen. Das Bundeswahlgesetz sieht eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro vor.

Aiwanger betonte ausdrücklich, dass die von ihm geteilten Zahlen zur Wahl nicht aus "Exit Polls" stammen - sagte aber nicht, aus welcher Quelle er sie stattdessen bezogen hätte. Auch den Verdacht, er habe die Werte frei erfunden, wies der Wirtschaftsminister vehement zurück: "Sie wurden mir von einer Person geschickt mit der Überschrift 'Forschungsgruppe Wahlen'", sagte Aiwanger dem BR.

Kritik an Aiwangers Wahl-Tweet: SPD fordert im Landtag Entlassung des Wirtschaftsministers

Nach dem Vorfall vom Sonntagnachmittag ist in der Zwischenzeit eine Welle der Kritik über Aiwanger hereingebrochen. Besonders scharf kritisierten CSU-Chef Markus Söder und sein Generalsekretär Markus Blume den Chef der Freien Wähler. Aiwangers Verhalten sei eines stellvertretenden Ministerpräsidenten unwürdig, sagte Söder. Und Blume warf dem Koalitionspartner "Wahlmanipulation" vor. Selbst aus Aiwangers eigener Partei kam Kritik. Fabian Mehring, Geschäftsführer der Landtagsfraktion, nannte den Tweet "nicht clever".

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat von Aiwanger eine öffentliche Entschuldigung gefordert. CSU-Chef Söder hatte sich am Mittwochmorgen mit dem Freie-Wähler-Chef zum Krisengespräch getroffen, wie Söder nach Angaben von Teilnehmern im Anschluss in einer Sitzung der CSU-Fraktion mitteilte. Wie die Entschuldigung konkret auszusehen hat, ließ Söder demnach offen.

Im bayerischen Landtag will die SPD in einer Plenarsitzung die Entlassung von Hubert Aiwanger als Wirtschaftsminister fordern. "So ein unwürdiges Verhalten fällt auf den Freistaat Bayern zurück", sagte Fraktionschef Florian von Brunn im Vorhinein. Erstmals seit Beginn der Pandemie tagt der bayerische Landtag heute (13.00 Uhr) wieder in Vollbesetzung. Grund hierfür sind die hohen Impfquoten unter den Abgeordneten - fast 86 Prozent der Abgeordneten sind einer Erhebung des Landtagsamtes zufolge doppelt geimpft. Ab Oktober soll zudem die Maskenpflicht am Sitzplatz im Maximilianeum gelockert werden. (zian/dpa)