Wahlkampfabschluss: Laschet, Merkel und Söder am Nockherberg eingetroffen

Die Abschlusskundgebung von CDU und CSU hat am Münchner Nockherberg begonnen. Merkel, Laschet und Söder treten zusammen auf – mit einem gemeinsamen Ziel.

Mit ein paar Minuten Verspätung, dafür bei strahlendem Sonnenschein und wunderbarem Herbstwetter beginnt in diesen Minuten der offizielle Wahlkampfabschluss von CDU und CSU auf dem Münchner Nockherberg. CDU-Chef Armin Laschet, Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Markus Söder treten in der Festhalle gemeinsam auf und stimmen auf den Wahlkampfendspurt ein.

Merkel, Laschet und Söder wollen noch einmal alle Kräfte mobilisieren

Am Sonntag findet in Deutschland die Bundestagswahl statt. Die Bürger werden darüber entscheiden, welche Abgeordneten in den Bundestag einziehen - und indirekt auch darüber, wer der neue Kanzler beziehungsweise die neue Kanzlerin wird. Laschet, Merkel und Söder wollen auf der Schlusskundgebung in Bayern daher noch einmal Geschlossenheit auf den letzten Metern vor dem Wahlsonntag demonstrieren und die Partei mobilisieren.

Es ist einer der wenigen offiziellen Wahlkampftermine, zu denen Angela Merkel und Armin Laschet nach Bayern kommen – und überhaupt gemeinsam auftreten. In der vergangenen Woche absolvierten beide bereits einen gemeinsamen Termin in Stralsund, im Wahlkreis der Kanzlerin. Am Samstag werden sie gemeinsam in Aachen sein – dem Heimatwahlkreis von Armin Laschet.

