Bundestagswahl

11:35 Uhr

Die Wahlergebnisse führen zu Dauerstreit in Bayern

Plus Die CSU holt fast alle Direktmandate, schneidet aber historisch schwach ab. Mit den Freien Wählern droht ein Dauerstreit. Das sind die Folgen der Wahl für Bayern.

Ein wenig wirkt es wie Ablenkung. Die CSU hat sich nach der Wahl auf die Freien Wähler und vor allem auf deren Chef Hubert Aiwanger eingeschossen. Nachdem der schon seit Monaten in der Corona-Politik der CSU immer wieder in die Parade fährt, hat er sich mit seinem Twitter-Eklat am Sonntagnachmittag endgültig den Zorn der Christsozialen zugezogen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen