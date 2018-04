Bus-Unfall auf A3 bei Würzburg - Polizei ermittelt Ursachen

Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer erwartet bis 2020 Vollbeschäftigung in allen Regierungsbezirken Bayerns. Die News zur Landtagswahl im Blog.

Stille Tage

Bayern: Welche Tagen haben ein Tanzverbot?

Nicht nur am Karfreitag herrscht in Bayern Tanzverbot - 2018 gibt etliche andere stille Tage, an denen öffentliche Partys und laute Musik verboten sind.