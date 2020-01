vor 20 Min.

Busfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Hubwagen

Am Nürnberger Airport ist ein Busfahrer bei einem Unfall getötet worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß der Bus auf dem Vorfeld mit einem Hubwagen zusammen.

Ein Busfahrer ist bei einem Unfall am Nürnberger Flughafen tödlich verunglückt. Medien berichteten, dass der Bus am Montagvormittag auf dem Vorfeld mit einem Hubfahrzeug zusammengestoßen war. Passagiere saßen zu dem Zeitpunkt nicht in dem Bus. Der Fahrer des Hubfahrzeugs verletzte sich leicht. Die Polizei bestätigte den Unfall, konnte aber zunächst keine Details nennen. (dpa/lby)

