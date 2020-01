13:29 Uhr

CSU-Generalsekretär: "Hätten Sahin für sehr, sehr guten Kandidaten gehalten"

Exklusiv Es gab ein langes Telefonat mit Generalsekretär Markus Blume. Doch Sener Sahin bleibt bei seinem Rückzug: "Die Entscheidung steht zu 99,999 Prozent."

Nach dem Rückzug des muslimischen CSU-Kandidaten für den Bürgermeisterposten im kleinen Ort Wallerstein im Landkreis Donau-Ries hat die CSU-Spitze versucht, den türkischstämmigen Unternehmer Sener Sahin von seiner Entscheidung abzubringen. CSU-Generalsekretär Markus Blume hat zu diesem Zweck am Montagabend aus der CSU-Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon rund eine halbe Stunde lang mit dem 44-Jährigen telefoniert. Das bestätigte Sener Sahin unserer Redaktion. "Er hat mir sogar angeboten, persönlich zur Nominierungsversammlung zu kommen, um die Vorurteile an der Wallersteiner CSU-Basis abzubauen", erklärte Sahin.

Blume: "Wir haben wirklich alles probiert"

"Wir hätten Herrn Sahin für einen sehr, sehr guten Kandidaten gehalten", betonte Blume am Dienstag und ergänzte: "Und ich kann sagen: Wir haben wirklich alles probiert, um ihn nochmal zu gewinnen und seinen Entschluss zu überdenken." Der CSU-Generalsekretär hat dafür auch ein weiteres Mal mit Sahin telefoniert: "Wir haben gerade jetzt nochmals telefoniert und im Ergebnis kann ich sagen, dass er bei seinem Entschluss bleibt. Er möchte nicht antreten." Er bleibe der CSU jedoch gewogen. "Da gibt es keinen Groll." Sahin habe allerdings "einfach nicht den Eindruck, dass hier 100 Prozent wirklich hinter ihm stehen". Er sei der Ansicht, "dass es Teile gibt, die mit dieser Personalie hadern. Und weil er diesen hundertprozentigen Rückhalt nicht verspürt hat, war er am Ende tatsächlich auch nicht bereit."

Sener Sahin: "Entschluss steht zu 99,999 Prozent fest"

Doch trotz dieser Versuche der Parteispitze will Sahin beim Rückzug seiner Bürgermeister-Kandidatur bleiben. "Mein Entschluss steht zu 99,999 Prozent fest", betonte Sahin unserer Redaktion. Das habe er auch Blume erklärt, der aber selbst in den verbleibenden 0,001 Prozent "noch ein wenig Hoffnung" gesehen habe. Auch der Vorsitzende des betroffenen CSU-Kreisverbands Donau-Ries, der Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange, hat die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass Sener Sahin doch noch antritt. "Unsere Tür bleibt bis zum Schluss offen", sagte Lange unserer Redaktion. Die Entscheidung falle aber in Wallerstein. Am kommenden Donnerstagabend stellt der dortige CSU-Ortsverband die Gemeinderatsliste auf.

Sener Sahin: Rückzug sorgt für Schlagzeilen

Der Fall des muslimischen CSU-Mitglieds hat für viel Wirbel gesorgt. Nach heftigen Protesten aus der CSU-Basis und der Bevölkerung hatte der bestens integrierte Sener Sahin seine Bereitschaft zur Bürgermeister-Kandidatur zurückgezogen. In der Parteispitze hatte diese Entscheidung großes Bedauern ausgelöst.

