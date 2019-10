vor 32 Min.

CSU-Parteitag: Die "alte CSU" bremst Söders Reformkurs

Plus Markus Söder will die CSU jünger und weiblicher machen. Mit seinen Bemühungen stößt er nun auf diejenigen in der Partei, die dem "grünen Zeitgeist" nicht folgen wollen.

Von Uli Bachmeier

Hochspannung pur für Markus Söder: Nur einen Tag nach seiner Wiederwahl zum CSU-Vorsitzenden mit einem beachtlichen 91-Prozent-Ergebnis (mehr dazu ) ist er haarscharf an seiner ersten Niederlage vorbeigeschrammt. Beim großen CSU-Parteitag, der am Samstag in München zu Ende ging, verweigerten ihm die Delegierten die Gefolgschaft bei einem zentralen Punkt der Parteireform. Der Versuch, die Kreisverbände per Satzungsänderung dazu zu zwingen, mindestens 40 Prozent Frauen und mindestens einen Vize unter 35 in den Vorstand zu wählen, ist am heftigen Widerstand an der CSU-Basis gescheitert. Erst als die Landesvorsitzende der Frauen-Union, Ulrike Scharf, vorschlug, die geplanten Muss- durch Soll-Bestimmungen zu ersetzen, gaben die Kritiker ihren Widerstand auf. Das ganz große Debakel war damit abgewendet.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

Teile der CSU-Basis fürchten "grünen Zeitgeist" Ob die Idee von Markus Söder oder Scharf kam, konnte hinterher nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die hitzige Debatte, die sich über zwei Stunden hinzog, aber hat gezeigt, dass Markus Söder längst nicht so mächtig ist, wie es das Wahlergebnis vom Vortag erscheinen lässt. Er musste die Notbremse ziehen, um bei seinem Ziel, die CSU jünger und weiblicher zu machen, wenigstens einen kleinen Schritt voranzukommen. Und es hat sich gezeigt, dass längst nicht alle in der CSU bereit sind, bei jedem Thema dem, wie sie es nennen, „grünen Zeitgeist“ zu folgen. Die „alte CSU“, mit der schon Markus Söder Vorgänger Horst Seehofer so seine Probleme hatte, ist noch da. Mehr noch: Ausgerechnet die Junge Union entpuppte sich bei dieser Parteireform als besonders konservativ. Ihre Parole, dass bei der Besetzung von Führungsposition ausschließlich das „Leistungsprinzip“ zählen müsse und das Geschlecht keine Rolle spielen dürfe, verkennt völlig die Lebenswirklichkeit junger Frauen und die Rahmenbedingungen in der Gesellschaft. Und dass sich die Junge Union ihre Zustimmung zur Frauenquote nur durch eine Quote für die Jüngeren hat abhandeln lassen, macht das Ganze auch nicht glaubwürdiger. CSU: Fehlende Begeisterung bei jungen Menschen Tatsächlich steht die CSU vor der Situation, dass die Zahl ihrer Stammwähler Jahr für Jahr schrumpft, weil ältere Menschen halt nun irgendwann einmal sterben und jüngere Menschen – und hier besonders gut gebildete jüngere Frauen – sich immer weniger für die CSU begeistern lassen. Der Partei droht ein Generationen-Abriss. Darauf wollten Markus Söder und sein Generalsekretär Markus Blume mit der Parteireform reagieren. Nun werden sie erst mal die Scherben zusammenkehren müssen, die der Parteitag hinterlässt. In der Außenwirkung nämlich ist der Parteitag zumindest ein kleines Debakel.

Themen folgen