CSU-Parteitag will Kundentoiletten in allen bayerischen Supermärkten

Plus Vor allem für Ältere und Kinder könnten Toiletten in Supermärkten eine Entlastung sein. Jetzt hat der CSU-Parteitag dafür gestimmt, diese zur Pflicht zu machen. Sicher ist die Einführung jedoch nicht.

Von Christof Paulus

Eine solche Geschichte, wie sie kürzlich in Kissing im Landkreis Aichach-Friedberg passiert ist, möchten alle Beteiligten sicher nicht noch einmal erleben. Eine Mutter war mit ihrer Tochter in einem Drogeriemarkt zum Einkaufen. Als die Vierjährige dringend auf die Toilette musste, fragte die Mutter nach dem Schlüssel für die Ladentoilette. Doch die Filialleiterin lehnte ab: Diese sei nur für Angestellte. Weil das Kind auch nach dringendem Bitten nicht auf die Toilette gelassen wurde, musste sie in die Hose machen, hat ihre Mutter später der Bild-Zeitung erzählt.

Geht es nach den CSU-Delegierten, die am Wochenende zum Parteitag zusammengekommen sind, dann sollen solche Fälle künftig nicht mehr vorkommen. Schon auf dem vergangenen Parteitag im Mai hatten die Frauen-Union sowie die Landtagsabgeordnete Ulrike Scharpf einen Antrag darauf gestellt, Kunden-WCs in Supermärkten zur Pflicht zu machen. Damals stimmten die CSU-Delegierten noch dagegen. Am vergangenen Wochenende stand der Antrag erneut auf der Tagesordnung - und war im zweiten Anlauf schließlich erfolgreich. Mit 56 Prozent votierten die Delegierten dafür. Somit muss sich die CSU-geführte Landesregierung mit dem Vorschlag in absehbarer Zeit auseinandersetzen.

Toiletten in Supermärkten: CSU-Parteitag will sie verpflichtend machen

Im Antrag heißt es, dass "gerade kleine Kinder, Schwangere, Menschen mit Handicap oder ältere Menschen beim Einkaufen nicht selten ein WC" benötigten. Alleine zur Gruppe der derer, die über 65 Jahre alt sind, gehörten laut Statistischem Bundesamt inzwischen 17,5 Millionen Menschen in Deutschland. Sie fühlten sich beim Einkaufen zunehmend unwohl, heißt es im Antrag. Zudem gebe es für Menschen mit Behinderungen kaum eine Möglichkeit, in einem Supermarkt eine behindertengerechte Toilette aufzusuchen.

Denn meist ist in den Geschäften nur eine Personaltoilette verfügbar, die häufig nicht behindertengerecht ausgebaut sein dürfte. Und eine Pflicht dazu, Kunden die Personaltoilette nutzen zu lassen, gibt es für Supermärkte ohnehin nicht. Zwar ließen einige Besitzer ihre Kunden in Ausnahmefällen auf die Personaltoilette, wie es im Parteitagsantrag heißt. Um den Bedürfnissen der Bürger im Freistaat gerecht zu werden, bedürfe es jedoch einer verpflichtenden Kundentoilette.

Kunden-WCs im Supermarkt sind noch lange keine beschlossene Sache

Die Antragskommission, die im Vorfeld jeden Parteitagsantrag prüft und eine Empfehlung ausspricht, sprach sich indes gegen eine Pflicht aus. Die Bayerische Bauordnung beschränke sich auf Mindestanforderungen, schreibt sie in ihrer Begründung. Kundentoiletten seien darin nicht enthalten, und: "Änderungsbedarf wird nicht gesehen."

Dorothee Bär, Digitalbeauftragte der Bundesregierung und Moderatorin des Parteitags, war jedoch auf der Seite des Antrags. "Als Mutter fände ich das ganz toll. Ich finde es schrecklich, wenn man keine Kunden-WCs findet." Die Mehrheit der Delegierten sah dies offenbar genauso.

Würde die Toilettenpflicht kommen, wären damit für die Supermärkte Kosten verbunden. Denn sie müssten nicht nur in jedem Neubau eine Toilette installieren, sondern diese reinigen und darauf achten, dass sie den Hygieneanforderungen genügt. Die Antragssteller stellen sich vor, dass dazu in jedem neuen Supermarkt mindestens ein barrierefreies WC eingebaut wird, dies könne auch eine sogenannte Unisex-Toilette sein. In Altbauten solle jedoch der verbindliche Rechtsanspruch genügen, dass Kunden in einer entsprechenden Notsituation die Personaltoilette nutzen dürfen.

Beschlossen ist mit dem Antrag auf dem Parteitag jedoch freilich noch nichts. Ein entsprechender Vorschlag kann nur im Parlament umgesetzt werden. Dazu müsste er zunächst in den Landtag eingebracht werden, der Ball liegt nun bei den CSU-Abgeordneten in München.

