vor 17 Min.

CSU fällt unter 40 Prozent

Umfrage zur Europawahl

Drei Wochen vor der Europawahl am 26. Mai ist die CSU wieder in einer Umfrage unter die 40-Prozent-Marke gefallen. In dem am Mittwoch veröffentlichten „BR-Bayern-Trend“ kommen die Christsozialen auf 39 Prozent – Mitte März hatten sie noch bei 41 Prozent und damit über dem Ergebnis der Europawahl 2014 (40,5 Prozent) gelegen. Zweitstärkste Kraft sind in der aktuellen Umfrage die Grünen mit 18 Prozent, sie könnten damit ihr Ergebnis von 2014 deutlich steigern (12,1). Für die SPD zeichnet sich weiter kein Ende der Krise ab: Mit 11 Prozent würde das 2014er Ergebnis (20,1 Prozent) beinahe halbiert. Viertstärkste Kraft wäre die AfD mit 9 Prozent.

Inhaltlich positionieren sich die Bayern mit 57 Prozent – und damit mehr noch als die Bundesbürger insgesamt (52 Prozent) – für eine weitere Vertiefung der europäischen Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. (dpa)

Themen Folgen