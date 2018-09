vor 52 Min.

CSU schließt Koalition mit den Grünen nach der Landtagswahl aus Bayern

Die Grünen sind in Umfragen zum stärksten Gegner der CSU herangewachsen.

Die CSU wird keine Koalition mit den Grünen bilden. Das erklärte Thomas Kreuzer, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion. Welche Gründe er nennt.

Die CSU zieht eine klare Linie: Thomas Kreuzer, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion, schließt eine Koalition mit den Grünen nach der bayerischen Landtagswahl am 14. Oktober aus. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte der 59-jährige Politiker aus Kempten, zwischen den beiden Parteien gebe es „fundamental andere Auffassungen bei den Themen Bildung, Landwirtschaft und Sicherheit“.

Thomas Kreuzer schließt eine Koalition mit den Grünen aus. Bild: Lino Mirgeler, dpa (Archiv)

Mit wem kann sich die CSU nach der Landtagswahl eine Koalition vorstellen?

Mit wem die CSU sich eine Koalition vorstellen kann, wollte Kreuzer nicht sagen. Nur so viel: Die AfD komme als Partner auch nicht infrage. „Über alles andere sprechen wir nach der Wahl.“ In aktuellen Umfragen liegt die CSU deutlich unter 40 Prozent , sie müsste sich also auf jeden Fall einen Partner zum Regieren suchen.

Auf die Frage, welche Funktion er im neu gewählten Landtag anstrebe, sagte Kreuzer: „Ich war gern Minister und Leiter der Staatskanzlei und bin jetzt noch lieber CSU-Fraktions-Chef. Das könnte ich mir auch in einer Koalition vorstellen.“ (bb)

